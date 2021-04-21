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"محمد مبروك".. بدء الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وسميت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" باسم "محمد مبروك"، حيث من المقرر أن يتعرض فيها العقيد محمد مبروك "إياد نصار" للإغتيال من قبل عناصر الإخوان.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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