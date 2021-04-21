رئيس الزمالك يحضر مباراة القمة مواليد 2006

حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي، والدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية ، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، لمشاهدة مباراة فريق الزمالك ٢٠٠٦ أمام الأهلى والمقامة حاليا في الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.





كما تواجد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وغانم سلطان رئيس اللجنة الفنية ، وعادل المأمور، ومحمود الخواجة، وجمال حمزة وتامر عبدالحميد، وحمادة عبداللطيف، وأمير عبدالعزيز، كما يتواجد لمشاهدة المباراة الاعلامي سيف زاهر.



