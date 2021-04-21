Advertisements

رئيس الزمالك يحضر مباراة القمة مواليد 2006

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي، والدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية ، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، لمشاهدة مباراة فريق الزمالك ٢٠٠٦ أمام الأهلى والمقامة حاليا في الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

كما تواجد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وغانم سلطان رئيس اللجنة الفنية ، وعادل المأمور، ومحمود الخواجة، وجمال حمزة وتامر عبدالحميد، وحمادة عبداللطيف، وأمير عبدالعزيز، كما يتواجد لمشاهدة المباراة الاعلامي سيف زاهر.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «الجوكر»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

08:18 م

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

04:11 م

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر