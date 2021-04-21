يوسف الرفاعي يستعد لخطبة أسماء أبو اليزيد.. الحلقة الـ9 من "الاختيار 2"

استعد يوسف الرفاعي في بداية الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار2"، لخطبة "عاليا" أسماء أبو اليزيد.



وحقق زكريا يونس "كريم عبد العزيز" في حادث مظاهرات طلاب جامعة الأزهر حيث توصلو إلى أن هؤلاء الشباب ماهم إلا مجرد آداة لعناصر الإخوان.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

