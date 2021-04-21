أول تحرك من الزمالك لاستعادة محمد إبراهيم

بدأ مسئولو الزمالك في التجرك لضم محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق.





وجس مسئولو نادي الزمالك نبض، لمعرفة موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد.

ورحب اللاعب بالعودة إلى فريقه السابق، مطالبًا بالحديث مع إدارة ناديه لمعرفة موقفها من التنازل عن خدماته بنهاية الموسم الحالي لاسيما أن عقده مازال ممتد مع سيراميكا لمدة موسمين قادمين.





واستقر مسئولو الابيض على الدخول في مفاوضات مع إدارة سيراميكا، للظفر بخدمات محمد إبراهيم مع بداية الموسم الجديد.