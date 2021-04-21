ريم البارودي: الحقد والحسد أخطر من الفيروسات



قالت الفنانة ريم البارودي، إنها قالت من قبل إن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، وكانت تقصد بهذا التصريح زميلات كثر لها في الوسط الفني.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:" خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير".





وتابعت: "في المجال الفني وغيره لنا زملاء لكنهم ليسوا أصدقاء وكانوا عاملين نفسهم بيحبونا أوي وفجأة العلاقات انقطعت.. وعشان كدا قاطعت ناس كتير ووجودهم كان خطأ في حياتي وكانوا عاملين زحمة على الفاضي.. وأمي كانت بتقولي خدي بالك من الناس عشان الحقد والحسد.. أنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي ".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.