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مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في مدينة كويتا الباكستانية
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:01 م
الفجر السعودي
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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم
وأصيب أحد عشر بجروح جراء انفجار وقع الليلة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان
جنوب غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار
وقع في مواقف سيارات أحد الفنادق بمدينة كويتا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى
أنه نجم عن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى السيارات المركونة بالموقف.
وطوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة،
وباشرت فرق الإغاثة أعمالها وقامت بنقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة
المسؤولية.
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