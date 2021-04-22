وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن سد النهضة له تأثير على الزراعة، خاصة في التوقيتات التي يحدث فيها جفاف، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات واردة مثل ما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد "العوضي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى إلى شرح موقف مصر إلى كل الدول، خاصة جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي وكل الدول الأفريقية، مضيفًا أن مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة، وتتوصل لحل يرضى كل الأطراف.





وتابع: الحل الآخر قد يؤدي إلى حدوث مشاكل فى المنطقة، ومصر دولة محبة للسلام ولا تلجأ إلى الاعتداء على أي دولة أخرى.





وأشار لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن الجانب الإثيوبى فى عند دائم ورافض أي مفاوضات لأنه يماطل، ولو كان يملك حرية التوصل لحل، كان بلا شك حل هذه الأزمة، لكن لا يوجد أي ضرر لأي دولة من 3 دول، موضحا أن مصر بلا شك بجميع الإقتراحات التي اقترحتها لا تمانع في موضوع سد النهضة، وهذا لا يضر المصالح المصرية وحصة مصر.



