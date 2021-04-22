Advertisements

وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:59 ص
اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي
إيمان أسامة
Advertisements
قال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن سد النهضة له تأثير على الزراعة، خاصة في التوقيتات التي يحدث فيها جفاف، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات واردة مثل ما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "العوضي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى إلى شرح موقف مصر إلى كل الدول، خاصة جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي وكل الدول الأفريقية، مضيفًا أن مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة، وتتوصل لحل يرضى كل الأطراف.

وتابع: الحل الآخر قد يؤدي إلى حدوث مشاكل فى المنطقة، ومصر دولة محبة للسلام ولا تلجأ إلى الاعتداء على أي دولة أخرى.

وأشار لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن الجانب الإثيوبى فى عند دائم ورافض أي مفاوضات لأنه يماطل، ولو كان يملك حرية التوصل لحل، كان بلا شك حل هذه الأزمة، لكن لا يوجد أي ضرر لأي دولة من 3 دول، موضحا أن مصر بلا شك بجميع الإقتراحات التي اقترحتها لا تمانع في موضوع سد النهضة، وهذا لا يضر المصالح المصرية وحصة مصر.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت الأربعاء، عن اقتراح جديد من أجل إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج"، موضحة أن "المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية.
وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة
وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة
وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة
وكيل "دفاع النواب": مصر تسعى دائمًا لحل أزمة سد النهضة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

أخبار تهمك

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير: جماعة مسلحة تسيطر على مدينة قريبة من سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيريز يثير القلق بشأن مستقبل زيدان مع ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الخبير بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تسعى لجر أزمة السد إلى الصراع

سد النهضة ليبيا.. أهم الملفات على طاولة الاتحاد الأفريقي

برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي من ناحية ليبيا وإثيوبيا

برلمانية تشيد بدور وزارة الهجرة في الحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل

تحركات مصرية ورأي سوداني.. ننشر تطورات سد النهضة

خبير دولي يحطم أحلام إثيوبيا: السد لن يكتمل نهائيا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر