في الحلقة التاسعة من "نسل الأغراب".. أمير كرارة ينكر هجومه على الغجر

انتهت قناة "ON" منذ قليل من عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "علي"دياب إلى غفران "أمير كرارة" في منزله لسؤاله عما إذا كان هو من قام بالهجوم على الغجر و"عساف" أحمد السقا، لكنه ينكر معرفته بهذا الخبر، فينفعل عليه، ويحدث مشادة كلامية بينهم، فتدخل "جليلة "مي عمر" وتطلب منهم عدم أذية أحد منهم.



ثم يدخل عليهم الضابط" أحمد" أحمد ماجد ويخبر" علي" بأن هناك عشرة أشخاص قد توجهوا إلى قسم الشرطة واعترفوا أنهم من قاموا بالهجوم على الغجر، وبعد التحقيق معهم قالوا أنهم فعلوا بذلك من أجل طرد الغجر من البلد لعدم رغبتهم في تواجدهم معهم، وتقوم والدة بكري بتعنيفه على وقوفه ضد غفران، وعلى اتفاقه مع عساف الذى خطف خالته، وتقوم "دهب"نجلاء بدر بتعنيف بكري، لكنه يصفعها على وجهها، فتذهب للاستنجاد بـ"عساف"، وتذهب لمنزله وتتظاهر بالبكاء وتتوسل إليه لكي يحميها من بكري، وتطلب منه أن تقيم معه في منزله، فتغضب "فاطمة"ريم سامي من ذلك، وتعتقد أن دهب تكذب وتتظاهر بالضعف، وبعد ذلك يأمر "عساف"" مسعد "أحمد فهيم" بتجهيز غرفة لها في السرايا.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى