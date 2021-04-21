نتيجة قرعة اولمبياد طوكيو.. المنتخب المصري في مهمة صعبة

تصدرت نتيجة قرعة اولمبياد طوكيو 2020 مؤشرات بحث محرك "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021، حيث أعلنتها الفيفا " الاتحاد الدولي لكرة القدم" ، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة القرعة.

إعلان قرعة اولمبياد طوكيو 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي عن قرعة دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020" التي تم تأجيلها لتقام في صيف العام الجاري بسبب فيروس كورونا.





أقيمت القرعة صباح اليوم الأربعاء، حيث وقع المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.





ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.





ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.





كما تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.









نتيجة قرعة اولمبياد طوكيو 2020





المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، فرنسا.





المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.





المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.





المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.