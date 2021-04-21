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عاجل - الشحات يدرك التعادل للأهلي أمام سموحة (فيديو)
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:08 م
الفجر الرياضي
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سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التعادل لفريقه في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
جاء الهدف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد قام عمرو السولية بتمرير كرة رائعة إلى حسين الشحات الذي سددها بطريقة مميزة من فوق الهاني سليمان حارس مرمي سموحة الذي لم يستطيع التصدي لها، ليتعادل الأهلي في النتيجة مع الفريق السكندري 1-1.
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