نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا



قالت النجمة نبيلة عبيد، تعليقا علي تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إنها واثقة في وزارة الصحة المصرية والاجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وأضافت أنها كمواطنة مصرية مطمئنة لأنواع اللقاح التي اعتمدتها الوزارة في مصر لحماية أهلها من فيروس كورونا.





وطالبت النجمة نبيلة عبيد جمهورها وجموع المواطنين في مصر والوطن العربي بضرورة الحصول علي اللقاح المضاد لكورونا لحماية انفسهم من الفيروس والحفاظ علي صحتهم، وأن يتخلصوا من الخوف ولا يستمعون للشائعات التي تجعلهم يخشون الحصول علي اللقاح.



يذكر أن نبيلة عبيد واحدة من أهم نجمات السينما وشاركت فى عدد من الأفلام مأخوذة عن روايات الكاتب إحسان عبد القدوس وحققت بها نجاحًا كبيرًا فى فترة الثمانينيات، إذ قدمت أفلام "الراقصة والسياسى"، "الراقصة والطبال"، "انتحار صاحب الشقة"، "أيام فى الحلال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "العذراء والشعر الأبيض"، "وسقطت فى بحر العسل"، "ولا يزال التحقيق مستمرا".







وفى التسعينيات استمرت نبيلة عبيد فى نجوميتها وقدمت أفلاما من أهم الأعمال فى مشوارها أيضًا أبرزها "كشف المستور"، "فضيحة سميحة بدران"، "توت توت"، "المرأة والساطور"، "هدى ومعالى الوزير"، "الغرقانة"، "سمارة الأمير"، "قصاقيص" العشاق"، وكان آخر أفلامها "مفيش غير كدا" الذى قدمته عام 2006 مع المخرج خالد الحجر.