فاز توتنهام على ضيفه ساوثهامبتون 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ونجح توتنهام في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مديره الفني الجديد ريان ماسون الذي تولى المهمة بدلاً من البرتغالي جوزيه مورييو.



وقلب توتنهام تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث تقدم داني إنجز لساوثهامبتون في الدقيقة 30، قبل أن يدرك جاريث بيل التعادل لتوتنهام في الدقيقة 60.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف الفوز لتوتنهام من ضربة جزاء.



ورفع توتنهام، الذي استعاد نغمة الانتصارت الغائبة عنه في آخر ثلاث مراحل من المسابقة، رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس.



على الجانب الأخر تلقى ساوثهامبتون الهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.