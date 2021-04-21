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تعرف على آخر حديث بين العقيد محمد مبروك و زوجته في "الاختيار 2"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" آخر لحظات في حياة العقيد محمد مبروك، والحوارت التي دارت بينه وبين عائلته.

وظهر في أحد المشاهد، طلب العقيد محمد مبروك "إياد نصار" من زوجته "بشرى" أن ترتدي ألوان حيث التزمت بارتداء الأسود عقب وفاة والدها، فردت عليه قائله: "انت زهقت مني" ليرد عليها قائلا: "أنا مبتكلمش علشاني أنا بتكلم علشانك وعلشان الأولاد"، فردت عليه: "انت عارف أنا كنت بحب بابا قد إيه يا محمد" فرد عليها قائلا: "أي أب بيبقا عايز يشوف بنته مبسوطة وقوية أكيد مش هيرتاح لما يشوفك بالإسود كده".

وردت عليه مذكراه بأحد المواقف عقب وفاة والدها حين قال لها" هبقا سندك وضهرك على طول"،وتسائلت عن مدى حبه لها حيث أكد أنه سيظل يحبها إلى نهاية العمر.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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