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محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعربت آية عبدالرازق ملكة جمال مصر 2020 عن سعادتها بمشاركتها فى السباق الرمضانى ووقوفها أمام النجم محمد عادل إمام فى مسلسل "النمر".

شهدت الحلقة الثامنة من المسلسل أول ظهور لملكة جمال مصر للكون فى مشهد يجمعها ب"النمر" الذى يجسد شخصيته النجم محمد عادل إمام‘ الذى يقوم بتخليصها من تحرش أحد الشباب بها لفظيا أثناء وجودها بمنطقة الصاغة.

تقول آية تعد تلك هى المشاركة الأولى لى خلال السباق الرمضانى‘ وسبقها عدة مشاركات بسيطة فى عدد من الأعمال‘ ولكن ليس بمساحة دورى فى " النمر " حيث سيكون ظهورى فى العديد من الحلقات‘ وانتظر رأي الجمهور بفارغ الصبر لأننى أعتبر دورى فى " النمر " هو البداية الحقيقية لمشواري فى عالم التمثيل.

وعن دورها فى مسلسل" النمر " قالت ملكة جمال مصر" كل ماأقدر أن أفصح عنه هوه أن شخصية "سما"التى اقوم بتجسيدها هى شخصية فتاة ميسورة الحال قوية الشخصية تحدث بعض المواقف والأحداث بينها وبين عدد من الشخصيات فى الصاغة منهم " النمر ".
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش
محمد إمام ينقذ ملكة جمال مصر من التحرش

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