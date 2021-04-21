التعادل يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي وسموحة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول المثير من مواجهة الأهلي أمام ضيفه سموحة والمقامة على ستاد الأهلي we والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





بدأ الأهلي اللقاء مهاجما منذ الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف مبكر لكن دفاعات سموحة ومن خلفهم الحارس الهاني سليمان تصدوا لهذه المحاولات.





وسقط محمد مجدي أفشة على أرضية ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة في الركبة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال اللقاء.





وفي الدقيقة 7 نجح أكرم توفيق في استخلاص الكرة قبل وصولها إلى مصطفى فتحي لتصل إلى حسين الشحات الذي مرر الكرة على طبق من ذهب إلى محمد مجدي أفشة وضعته منفردا بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة لكن صانع ألعاب الفريق الأحمر أضاعها بغرابة وأهدر فرصة هدف محقق لرجال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وراوغ أحمد حمدي عبد القادر لاعب سموحة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد حليمو ويضعها الأخير داخل الشباك معلنًا الهدف الأول في اللقاء من نصيب الفريق السكندري في الدقيقة 11.





بعد الهدف الأول بدأ لاعبو الأهلي في شن الهجمات على مرمى سموحة من أجل إدراك التعادل حيث مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية ضرب بها دفاعات الفريق السكندري لتصل إلى أيمن أشرف الذي مرر كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد من يحولها داخل الشباك.





وفي الدقيقة 22 مرر محمد مجدي أفشة الكرة طولية إلى محمد شريف الذي تسلمها خارج منطقة الجزاء وسددها قوية لكنها علت عارضة الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة.





وسقط حسام حسن مهاجن سموحة في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 31 مطالبا حكم اللقاء محمد الصباحي باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل مع بدر بانون مدافع الفريق الأحمر لكن الصباحي طالب باستكمال اللعب وأكد على قراره تقنية الفيديو المساعد "الفار".





وفي الدقيقة 33 مرر عمرو السولية كرة طولية متقنة ضرب بها دفاعات فريق سموحة ليضع حسين الشحات منفردا بالهاني سليمان ويضعها داخل الشباك مسجلا هدف التعادل للأهلي.





بعد هدف التعادل للأهلي تلقى حسام حسن مهاجم سموحة تمريرة من محمد حليمو لكن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرمى محمد الشناوي.





وسدد محمد شريف في الدقيقة 39 كرة قوية لكن الهاني سليمان حارس مرمى نجح في التصدي للكرة ببراعة.





ومرر أحمد حمدي عبد القادر كرة بينية رائعة إلى زميله عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 ليتدخل أليو ديانج ويستخلص الكرة بدفعه للمهاجم المغربي لكن حكم اللقاء محمد الصباحي رفض احتساب الكرة ركلة جزاء بتأكيد من الفار.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



