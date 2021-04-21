برلمانية: وجود المعارضة السياسية يضمن وجود حياة سياسية صحية

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن وجود المعارضة السياسية في أي بلد يضمن وجود حياة سياسية جيدة، خاصة أن المعارضة تطرح الكثير من المواضيع لوجود سياسات أكثر رشادة.



وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، ان مجهودات وزارة التضامن ضخمة وحقيقية، ولكن نسبة الفقر في مصر في حاجة إلى المزيد من التكاتف لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.



وأشارت إلى أن وزارة التضامن تقدم الكثير من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن هذا الأمر لا يصل للكثير من المواطنين بسبب غياب الإعلام عن هذه البرامج.

