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الأزهري يدعو إلى الإبداع والإتقان في المهن والأعمال اليومية (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن تقديم وتقريب الصورة الحقيقية لما وجد في زمن النبوة من الحرف يساعد على فهم إدارة شئون الحياة والتفاعل مع العالم بمعيار يجعل صورة المسلمين لا تبدو صورة متأخرة عن العالم.

وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "الهدف أن المترجم والمعلم والوزير وغيرها من المهن التي ظهرت أيام النبوة تؤكد أن هناك ضرورة بأن من يقوم بحرفة عليه أن يمارسها بحب ويبدع في أدائها وأن يكون هناك تفكير في كيفية الإبداع ليس مجرد منصب شرفي أو أن يقوم بالعمل وهو ضجر لأن هذا لن يساعد على بناء الدولة".

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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن هناك علامة صغرى للساعة وأخرى كبرى، وتتمثل العلامة الصغرى في قراءة القرآن وعدم العمل به.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "تعطل أحكام القرآن أحد العلامات الصغرى، أما أحد علامات الساعة الكبرى فتتمثل في رفع القرآن من صدور القراء، ومن المصحف".

وأضاف الداعية الإسلامي: "أحد العلامات الكبرى للساعة أنك تقوم من النوم الصبح تلاقي نفسك ناسي سورة الفاتحة، وهذا من سوء أعمال الناس في آخر الزمان".

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