تنسيقية شباب الأحزاب: قريبًا الإعلان عن بروتوكول مع التضامن لخدمة المواطنين

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية قامت بمقابلة وزيرة التضامن نيفين القباج لمدة تزيد عن أربع ساعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تحدث مع التنسيقة عغن الفئات التي تقومك الوزارة برعايتهم من المجتمع المصري الذي يصلد تعدادهم لعدة ملايين.



وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن نواب التنسيقية من الممكن أن يساهموا مع وزارة التضامن من خلال رعاية كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق التكامل بين احتياجات المواطنين، والخدمات التي تقدم من قبل الوزارة



ولفت إلى أن التنسيقية ستعلن عن برتوكول قريب لمساعدة المواطنين بالتعاون مع وزارة التضامن، من خلال البحث عن لحلول حقيقية لمشاكل المواطنين.

