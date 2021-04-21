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سائق يمزق جسد زوجته بـ17 طعنة في نهار رمضان بالوراق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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مؤشرات الوقت كانت تشير إلى الحادية عشر، صباح اليوم الأربعاء، لحظة وقوع مشادة كلامية بين سائق ثلاثيني العمر، وزوجته العشرينية العمر، لشكه في سلوكها، داخل شقتهما بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة.

سرعان ما تطورت المشادة الكلامية بين الزوجين، إلى مشاجرة سدد خلالها الزوج 17 طعنة بجسد زوجته، بعد عشرة دامت، لأكثر من 6 سنوات.

تجمع أهالي المنطقة على صوت صراخ السيدة، وقت المشاجرة، وبالدلوف إلى الشقة، عثروا على جثتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفاده بوقوع جريمة قتل بشارع 10 بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن الزوج "إ.إ"، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهما أطفال.

وأشارت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الزوج دائم الشجار مع زوجته، وصباح اليوم، مزق جسدها بـ 17 طعنة، لشكه في سلوكها.

وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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