مستشار الرئيس يكشف عن الوسيلة الأخطر لانتشار كورونا في رمضان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا في هذه الفترة، لافتا إلى أن هذه الزيادة ملحوظة قبل حلول شهر رمضان.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، "هذه الزيادة في الأعداد حتى لا تؤثر على الحياة العامة في مصر، علينا أن نقلل من ممارسة تقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية بقدر المستطاع في شهر رمضان".



وتابع: "نحذر من التجمعات في شهر رمضان لأنها الوسيلة الأخطر لانتشار كورونا، أعداد الإصابة لن تقل إلا بمزيد من وسائل الوقاية، ومن كرم ربنا على المصريين أن معظم الحالات بسيطة أو متوسطة".

