موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري والقناة الناقلة





يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الخميس أملا في مصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد خسارة الأبيض الأخيرة أمام الأهلي بالجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقناة الناقلة





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل الموافق 22 أبريل.





وتنقل مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





ويتصدر الفارس الأبيض موقتا جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.



