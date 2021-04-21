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الأسهم الأميركية تنتعش بعد تراجع ليومين وNetflix يتراجع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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صعدت الأسهم الأميركية الأربعاء 21 أبريل بعد تراجع ليومين، مستفيدة من إقبال على الشركات المتوقع أن تستفيد من تعافي الاقتصاد، ورغم عمليات بيع في سهم نتفلكس عقب نتائج مخيبة للآمال.

وهوت أسهم Netflix بعد أن قالت أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إن تباطؤ إنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام أثناء الجائحة أثر سلبا على نمو أعداد المشتركين في الربع الأول من السنة.

ولكن الأسهم ارتفعت عموما على مدار اليوم، مكتسبة مزيدا من الزخم مع تفوق المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا على المؤشر S&P500 من حيث نسبة الزيادة قبيل الإغلاق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.94% إلى 34139.02 نقطة، وزاد S&P500 0.93% مسجلا 4173.46 نقطة، وتقدم ناسداك 1.19% إلى 4173.46 نقطة.

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