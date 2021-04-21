"كانت بتتكلم في التليفون".. اعترافات مثيرة لعامل قتل زوجته قبل الإفطار بالوراق

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الوراق، وذلك بسبب شكه في سلوكها.



وافاد في اعترافاته، أنه قام بطعنها عده طعنات تصل ل١٧ طعنه، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا،" كانت بتكلم في التليفون كتير".



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليها ربة منزل، وتوجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

