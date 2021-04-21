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غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة الإنتاج الحربي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:43 م
رامي بشاي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول بالنادي غياب الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ويوسف أوباما عن الفريق في مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.
وقال نبيه أن الثنائي شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل ولن يلحقا باللقاء المقررة إقامته غدا بينما أوباما يعاني من إصابة في الكتف منذ مباراة الأهلي وهو الآخر لن يلحق باللقاء .
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.
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