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"محتاجة دكتور نفساني".. ريم البارودي: "أنا تعبانة وحالتي مش حلوة".. فيديو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ردت الفنانة ريم البارودي، على حقيقة تصريحها لوفاء عامر "محتاجة دكتور نفساني والموضوع مرتبط بكوبري 6 أكتوبر"، قائلة وفاء عامر صاحبتي ودايما بكلمها".

وقالت ريم البارودي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،:"أنا تعبانة، وبمر بحاجات كتيرة مش حلوة، ومش بقدر أسوق خالص، بسبب حالتي النفسية، ومش بقدر أطلع الكوبري".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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