Advertisements

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض فيصل للكتاب وخصم يصل إلى 70% على جميع الإصدارات

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بمعرض فيصل للكتاب والذي يستمر حتى 18 رمضان.


و يشارك المركز بمجموعة كبيرة من الإصدارات نذكر منها "مؤرخون في القاهرة"،"المدينة الإغريقية"،"ذات يوم في مصر"،"التربية والتعليم عند المصريين القدماء"،"أندريه جيد"،"ديليسبس وقناة السويس"،"كيلوباترا اخر ملكات مصر"،"عصر القومية"،"الأطفال واللعب"،"كيف يدمر الأثرياء الكوكب"،"عرب لا نراهم"،"معالم الثقافة الأمريكية "،"أحزان الإمبراطورية"،"أنثروبولوجيا الطعام والجسد"،"نظريات الدولة الديمقراطية"،"السلطوية في الشرق الأوسط"،"قصة موجزة عن المستقبل "،تبعات المستقبل"،"الحكمة والذكاء"،"عالم متعدد"،"الإنسان هو المقياس"،"المسرح المصري في القرن 19"،""نحو مسرح ضروري"،"المنهج في تاريخ الترجمة"،"لغة مقدسة وناس عاديون"،"دليل النجاة من الألم"،"تواصل الأفكار والمشاعر"،"الوالدية ودعم السلوك الايجابي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الشحات يدرك التعادل للأهلي أمام سموحة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تكريم اسم الراحل مصطفى فهمى بالمركز القومي للترجمة الأربعاء المقبل

"القومي للترجمة" يشارك بمجموعة كبيرة من الإصدارات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

المركز القومى للترجمة يشارك بأحدث إصداراته بمعرض الكويت الدولي للكتاب

"القومي للترجمة" يشارك في الدورة الـ١٦ لمعرض ثيسالونيكى الدولى للكتاب باليونان

ندوتين لـ"القومي للترجمة" ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب

المركز القومي يشارك بمعرض جدة الدولي للكتاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

10:50 م

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر