المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض فيصل للكتاب وخصم يصل إلى 70% على جميع الإصدارات

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بمعرض فيصل للكتاب والذي يستمر حتى 18 رمضان.





و يشارك المركز بمجموعة كبيرة من الإصدارات نذكر منها "مؤرخون في القاهرة"،"المدينة الإغريقية"،"ذات يوم في مصر"،"التربية والتعليم عند المصريين القدماء"،"أندريه جيد"،"ديليسبس وقناة السويس"،"كيلوباترا اخر ملكات مصر"،"عصر القومية"،"الأطفال واللعب"،"كيف يدمر الأثرياء الكوكب"،"عرب لا نراهم"،"معالم الثقافة الأمريكية "،"أحزان الإمبراطورية"،"أنثروبولوجيا الطعام والجسد"،"نظريات الدولة الديمقراطية"،"السلطوية في الشرق الأوسط"،"قصة موجزة عن المستقبل "،تبعات المستقبل"،"الحكمة والذكاء"،"عالم متعدد"،"الإنسان هو المقياس"،"المسرح المصري في القرن 19"،""نحو مسرح ضروري"،"المنهج في تاريخ الترجمة"،"لغة مقدسة وناس عاديون"،"دليل النجاة من الألم"،"تواصل الأفكار والمشاعر"،"الوالدية ودعم السلوك الايجابي".