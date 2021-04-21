أحمد كريمة يكشف مدى حقد جماعة الإخوان على مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن جبل الطور يقع غرب المدينة المنورة، ولذلك كان يسمي الرسول أهل مصر بأهل الغرب، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل مصر: "إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا، فإن فيها خير جند الله".



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الإخوان حالوا أن يضعفوا هذا الحديث رغم أنه جاء من 9 طرق صحيحة وطريق واحد ضعيف، معقبًا: "شوف الحقد اللي فيهم".



ولفت إلى أن هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن فضل الجيش المصري مثل قول الرسول صلى الله عليه: "اتخذوا منهم جندَا كثيفًا"، فقال سيدنا أبوبكر ولما يا رسول الله"، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأنهم في رباط إلى يوم القيامة"، معقبًا: "دا قدر مصر، اننا نكون في رباط إلى يوم القيامة".

