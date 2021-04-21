Advertisements

أحمد كريمة يكشف مدى حقد جماعة الإخوان على مصر (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن جبل الطور يقع غرب المدينة المنورة، ولذلك كان يسمي الرسول أهل مصر بأهل الغرب، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل مصر: "إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا، فإن فيها خير جند الله".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الإخوان حالوا أن يضعفوا هذا الحديث رغم أنه جاء من 9 طرق صحيحة وطريق واحد ضعيف، معقبًا: "شوف الحقد اللي فيهم".

ولفت إلى أن هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن فضل الجيش المصري مثل قول الرسول صلى الله عليه: "اتخذوا منهم جندَا كثيفًا"، فقال سيدنا أبوبكر ولما يا رسول الله"، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأنهم في رباط إلى يوم القيامة"، معقبًا: "دا قدر مصر، اننا نكون في رباط إلى يوم القيامة".

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

مفاجأة من نار.. تركيا تتخلى عن دعم الجماعة الإرهابية وتؤكد أزمتها ليست مع السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الشحات يدرك التعادل للأهلي أمام سموحة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - سموحة يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

10:50 م

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر