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"تخلص منها أمام ابنها".. مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالوراق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها  بمنطقة الوراق، وذلك بسبب شكه في سلوكها، أن الزوج عاد من عمله  قبل ميعاد الإفطار اليوم، وجد زوجته تتحدث في الهاتف التليفون، وعندما سألها من تتحدث معه أنكرت، فدون أن يشعر قام بطعنها.

وأضافت التحقيقات، أن الواقعة، حدثت أمام نجلهما الصغير، فهو الشاهد على جريمة والده.

وافاد في اعترافاته، أنه قام بطعنها عده طعنات تصل ل ١٧ طعنه، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا،" كانت بتكلم في التليفون كتير".

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليها ربة منزل، وتوجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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