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عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره سموحة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في الدوري المصري.

وفي الدقيقة 55 اضطر أليو ديانج لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة لدفع موسيماني بزميله ناصر ماهر بديلا.

ويتعادل الأهلي أمام نظيره سموحة الآن بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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