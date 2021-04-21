الفجر كلينك/ كل ما تريد معرفته عن الجهاز الهضمي وكيفية التعامل معه خلال صيام رمضان (فيديو)

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.



كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى الجهاز الهضمي على وجه الخصوص.



وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومدير المستشفى السابق، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.



يوضح الدكتور "محمد مصطفى عبد الغفار"، خلال الفيديو كل ما تريد معرفته عن الجهاز الهضمي وكيفية التعامل معه خلال صيام رمضان، كالآتي:

