إنتر يتعثر أمام سبيزيا.. ويوفنتوس يسحق بارما في الكالتشيو

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه سبيزيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وعزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي،رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان صاحب المركز الثاني. على الجانب الأخر، رفع فريق سبيزيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.





وتقدم سبيزيا عن طريق دييجو فارياس في الدقيقة 12، فيما سجل الكرواتي إيفان بيرسيتش هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 39.





وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز يوفنتوس على بارما 3 - 1 وكالياري على أودينيزي 1 - صفر، وسامبدوريا على كروتوني 1 - صفر، فيما تعادل جنوى وبنفينتو 2 - 2 وبولونيا وتورينو 1 - 1.



