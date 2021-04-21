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قصة حب بين أحمد مجدي ودينا الشربيني تدق أبواب قصر النيل

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت هالة من الرومانسية تحيط بعلاقة أحمد مجدي ودينا الشربيني خلال أحداث مسلسل قصر النيل، وهو ما لم يتوقعه المشاهدون، فالعلاقة بدأت بين خالد نوح وكاميليا في صورة ندية يتخللها الكثير من الشك، استبدلها الوقت والأحداث بثقة شرعت في أخذ منحنى رومانسي، أو نوع من الاهتمام كما وصفه الضابط ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.


ويلجأ أحمد مجدي إلى عدة أدوات ليعكس ببساطة وهدوء هذا التطور التصاعدي في علاقته بكاميليا، بداية من لغة الجسد وتحركاته حولها التي تعبر عن حالة من المساواة والتقارب معها، على عكس مع يحدث مع باقي سكان القصر، فهو يحاول أن يفرض عليهم سلطته ويشدد على هذه النقطة طوال الوقت، كما يستخدم لغة حوارية تتسم بالهدوء والتفهم على الرغم من كونها المتهمة الأولى والمثالية "على حد تعبيره" لكنه يأبى تصديق هذه المؤشرات ويتبع حدسه، فربما يوجد بين كاميليا وخالد أمور مشتركة اكثر مما يتخيلان وهو ما ساهم في انجذابهما تجاه بعضهما.


وعلى الطرف الآخر توجد شويكار زوجة خالد التي لاحظت هذه الثقة التي بدأت تتغلل في علاقتهما، وربما هي كانت السبب في دفع عايدة للإعتراف بأنها شاهدت كاميليا وهي تقتل منصور، بعد ما قال لها خالد أن هذه الطريقة الوحيدة لإثبات التهمة على شخص. فهل ستشهد الحلقات القادمة حالة من الصراع بين الحقيقة والواجب والحب؟


يشارك "أحمد مجدي" و"دينا الشربيني" في مسلسل "قصر النيل" مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.

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