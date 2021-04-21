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أسهم أوروبا تنتعش اليوم الأربعاء بفضل نتائج قوية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
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عاودت الأسهم الأوروبية الارتفاع يوم الأربعاء بعد تراجع هو الأسوأ لها هذا العام، إذ ساد تفاؤل حيال موسم نتائج قوي مما طغى على زيادة سريعة في إصابات كوفيد-19 ببعض الدول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد نوبة بيع لجني الأرباح يوم الثلاثاء تراجع فيها 1.9 بالمئة. سبق ذلك موجة صعود دامت لسبعة أسابيع متتالية.

أعطت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الدعم للمؤشر، حيث قفز سهم روش السويسرية لصناعة الدواء ثلاثة بالمئة بعد أن توقعت الشركة زيادة قوية في الطلب على عقاقيرها حتى نهاية 2021.

وقفز سهم أيه.إس.إم.إل لمعدات أشباه الموصلات 4.1 بالمئة مما رفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، مستندة إلى طلب قوي وسط نقص عالمي في شرائح الكمبيوتر.

وزاد سهم منافستها الأصغر أيه.إس.إم إنترناشونال 1.2 بالمئة بفضل توقعات لزيادة في طلبيات الربع الثاني.

وبحسب بيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية ارتفاعا قياسيا سيبلغ 61 بالمئة في الربع الأول من 2021، وهو ما سيكون تفوقا نادرا للشركات الأوروبية على نظيرتها الأمريكية.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى آي.جي، "تدرك (الأسواق رغم ذلك) أن موسم النتائج ربما مازال ينطوي على بعض التراجع الجديد إذ تعاني الشركات لتقديم مبررات إيجابية لمزيد من الصعود في أسعار أسهمها."

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