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“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، مازال الزعيم الصغير يسير على خطى والده ويتصدر تريند في عدد المشاهدات خلال شهر رمضان، ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في دول الإمارات العربية والسعودية ولبنان، ولم يتوقف نجاح المسلسل على عدد المشاهدات ولكن أيضًا من خلال قصة الشعر الخاصة بمحمد إمام والتي انتشرت بين الشباب واستايل ملابسه في المسلسل والتي حازت إعجاب الشباب وأصبحت الموضة الجديدة بينهم.


يذكر أن مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان
“النمر" لمحمد إمام الأول في مصر والسعودية والإمارات ولبنان

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