عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

اشتكى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام نظيره سموحة.





ولم يتمكن أليو ديانج من استكمال اللقاء حيث غادر الملعب في الدقيقة 53 متأثرا بالإصابة في الركبة ليحل زميله ناصر ماهر بديلا له.





ويتعادل الأهلي أمام نظيره سموحة الآن بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





افتتح محمد حليمو التسجيل لسموحة في الدقيقة 11 ثم أدرك حسين الشحات التعادل للأهلي في الدقيقة 33.



