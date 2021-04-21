انتخاب الخليفي رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اليوم الأربعاء، انتخاب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رئيساً لها ليحل بدلاً من أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس الذي استقال يوم الأحد.
وقال الخليفي في بيان "يسعدني ويشرفني أن يختارني المجلس التنفيذي لرئاسة الرابطة. القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا أشياء مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذه التوقيت المهم لكرة القدم الأوروبية".
وقال الخليفي في بيان "يسعدني ويشرفني أن يختارني المجلس التنفيذي لرئاسة الرابطة. القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا أشياء مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذه التوقيت المهم لكرة القدم الأوروبية".
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قال مصدران إن "أندية كرة القدم المتمردة التي انضمت إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، قد تدفع رسوماً عن فسخ اتفاق ملزم كان يهدد بإلغاء التسلسل الهرمي للرياضة الأكثر شعبية في العالم".
ولم يتم إلغاء هذا المشروع المثير للجدل نهائياً حتى الآن رغم اعلان معظم الأندية المشاركة في دوري السوبر الانسحاب من البطولة المقترحة بعد انتقادات من جماهير وسياسيين.
لكن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت إن "أندية لا تزال متمسكة بالخطة مثل ريال مدريد قد تتمسك بفرض رسوم فسخ تعاقد على الأندية المنسحبة".
وقال أحد المصادر "رسوم فسخ التعاقد جزء من الاتفاق التعاقدي بين الأندية".
وأضاف "بما أن الاتفاق بين الأندية لم ينهار بعد فمن المرجح أن يواجه المنسحبون بعض العواقب. رحيلهم لن يواجه أي عواقب في حالة واحدة فقط وهي الاتفاق الجماعي على إنهاء المشروع".
ورفضت الأندية التعليق.
وفي الصفقات المالية ومن بينها اتفاقيات الاستحواذ يلزم دفع رسوم فسخ أو إنهاء التعاقد لتعويض المشتري المحتمل أو الطرف الذي يقود الصفقة عن الوقت والموارد المستخدمة لتسهيل التوصل إلى اتفاق.
قال مصدران إن "أندية كرة القدم المتمردة التي انضمت إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، قد تدفع رسوماً عن فسخ اتفاق ملزم كان يهدد بإلغاء التسلسل الهرمي للرياضة الأكثر شعبية في العالم".
ولم يتم إلغاء هذا المشروع المثير للجدل نهائياً حتى الآن رغم اعلان معظم الأندية المشاركة في دوري السوبر الانسحاب من البطولة المقترحة بعد انتقادات من جماهير وسياسيين.
لكن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت إن "أندية لا تزال متمسكة بالخطة مثل ريال مدريد قد تتمسك بفرض رسوم فسخ تعاقد على الأندية المنسحبة".
وقال أحد المصادر "رسوم فسخ التعاقد جزء من الاتفاق التعاقدي بين الأندية".
وأضاف "بما أن الاتفاق بين الأندية لم ينهار بعد فمن المرجح أن يواجه المنسحبون بعض العواقب. رحيلهم لن يواجه أي عواقب في حالة واحدة فقط وهي الاتفاق الجماعي على إنهاء المشروع".
ورفضت الأندية التعليق.
وفي الصفقات المالية ومن بينها اتفاقيات الاستحواذ يلزم دفع رسوم فسخ أو إنهاء التعاقد لتعويض المشتري المحتمل أو الطرف الذي يقود الصفقة عن الوقت والموارد المستخدمة لتسهيل التوصل إلى اتفاق.