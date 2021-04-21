انتخاب الخليفي رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اليوم الأربعاء، انتخاب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رئيساً لها ليحل بدلاً من أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس الذي استقال يوم الأحد.



وقال الخليفي في بيان "يسعدني ويشرفني أن يختارني المجلس التنفيذي لرئاسة الرابطة. القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا أشياء مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذه التوقيت المهم لكرة القدم الأوروبية".



