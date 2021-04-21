الهلال السعودي يضرب الاستقلال الطاجيكي بالثلاثة في دوري أبطال آسيا

انفرد نادي الهلال السعودي في الصدارة بعد فوزه على الاستقلال الطاجيكي 3-1 يوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.





وسجل علي آل بليهي (39) وهتان باهبري (52 و64) أهداف الهلال، في حين أحرز وحدت حنونوف (41) هدف الاستقلال الوحيد.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز ايه جي ام كي الأوزبكي على شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي.





وانفرد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الاستقلال وايه جي ام كي ونقطة لشباب الأهلي دبي.





وفرض الهلال سيطرته على المجريات في بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أخطأ الدفاع الطاجيكي في إعادة الكرة للحارس رستم يتيموف فخطفها بافيتمبي غوميز وتخلص من الحارس ولكنه سدد من زاوية صعبة خارج المرمى.





وضاعت فرصة ثانية للفريق السعودي عندما استلم غوميز الكرة داخل المنطقة وهيأها أمام لوسيانو فيتو في مواجهة المرمى لكن الأخير فقد توازنه لتذهب تسديدته فوق العارضة (23).





ثم نفذ فيتو ركلة ركنية وصلت على القائم القريب إلى كاريللو ليلعب كرة رأسية أبعدها الحارس يتيموف (34).





وأثمر ضغط الهلال عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39 إثر ركلة ركنية وصلت من خلالها الكرة إلى هتان باهبري الذي هيأها أمام علي آل بليهي ليسدد في الشباك.





ولكن الاستقلال أدرك التعادل مباشرة إثر هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى مانوتشير جليلوف على قوس منطقة الجزاء ليهيئها أمام وحدت حنونوف الذي سدد من اللمسة الأولى في الشباك (41).





وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة، ليسجل الهدف الثاني في الدقائق 52 عن طريق هتان باهبري الذي استلم تمريرة محمد البريك وتقدم داخل المنطقة قبل أن يسدد على يسار الحارس الطاجيكي.





وبعد 8 دقائق تقدم فيتو على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة مرت خطيرة بجوار القائم الأيمن للمرمى، قبل أن يسجل باهبري الهدف الثالث بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس إثر انفراد غوميز ليسددها ساقطة في الشباك (64).





وكاد فيتو يسجل الهدف الرابع عندما سدد محاولة من خارج المنطقة ولكن العارضة حرمته من التسجيل (70)، وسدد البديل صالح الشهري كرة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس يتيموف إلى ركلة ركنية (76) لتبقى النتيجة على حالها في الدقائق المتبقية.





وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الاستقلال مع الهلال، وايه جي ام كي مع شباب الأهلي دبي.





وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس تعادل الهلال مع ايه جي ام كي 2-2 والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الخميس فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0 والاستقلال على ايه جي ام كي 3-2.



