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المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران لميليشيا الحوثي كبير

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
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قال المبعوث الأميركي الخاص باليمن، تيم ليندر كينج، اليوم الأربعاء، إن دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن "كبير جدا وفتاك"، مستبعدا رغبة طهران في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وأشار ليندر كينج في حديثه لأعضاء الكونجرس الأميركي إلى إنه لا يوجد دليل حقيقي على أن النظام الإيراني يريد دعم التوصل إلى حل للصراع.

وفي السياق، رحب المبعوث الأميركي "بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك"، لكنه قال "لم نلحظ أي مؤشر على ذلك".

وبشأن هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب، حذر ليندر كينج من أن الهجوم مأرب الغنية بالغاز يشكل أكبر تهديد لجهود السلام، ويتهم الإيرانيين بإطالة الصراع.

وطالب المبعوث الأميركي الخاص باليمن بـ "المساعدة الدولية" لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى أنه "من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن"، وأكد على أن دعم إيران للحوثيين "كبير جدا ويتسبب في سقوط قتلى".

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