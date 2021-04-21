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"ملهاش حد غيره".. أقوال صادمة لجارة السيدة المقتولة بـ17 طعنة في الوراق

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عددًا من جيران وشهود عيان على واقعة قتل سيدة داخل شقتها في نهار رمضان، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وقالت إحدى جيران الضحية، "مروة.م"، أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته بالضرب.. " كل شوية يضربها وتروح عند أهلها، وترجع تاني علشان ملهاش حد غيره.. أبوها راجل كبير في السن، وأمها متوفاة".

وأضافت خلال التحقيقات أنها متزوجة من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهم أربعة أطفال، أكبرهم في الصف الأول الإبتدائي، والصغرى عمرها سنتين، مشيرة إلى أنه حال وقوع خلافات بينهما وتركها المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، كان يسبها ويشتمها على مرأى ومسمع سكان الشارع.. " كان بيشتمها ويضربها في الشارع، ومكنش بيصرف على عياله.. ربنا ينتقم منه عياله مين هيربيهم بعد لما قتل أمهم".

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفاده بوقوع جريمة قتل بشارع 10 بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن الزوج "إ.ض"، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهما أطفال.

وأشارت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الزوج دائم الشجار مع زوجته، وصباح اليوم، مزق جسدها بـ 17 طعنة.

وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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