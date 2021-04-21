Advertisements

أحمد كريمة يكشف حكم فوائد البنوك ويستشهد بالنبي محمد (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن فوائد البنوك حلال بدون أدنى شك، مشيرًا إلى أن من يحرم فوائد البنوك من السلفين أو ممن على شاكلتهم، ليس لديه أي دراية بالفقه.

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك بابًا في الفقه يسمى بالمضاربة، ويتمثل في أن هناك شخص لديه مال ولا يستطيع استثماره، وهناك جهة ما لديها القدرة على استثمار هذا المال، فيتم دفع هذا المال للجهة او الشخص لاستثمار وتقاسم الأرباح.

ولفت إلى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشتغل اجيرًا مثلما يعتقد البعض عند السيدة خديجة رضي الله عنها، ولكنه عمل بمالها بمفهوم المضاربة الذي تعمل به البنوك وصندوق البريد.

وأشار إلى أن البعض قد يتحدث عن حرمة الفوائد بسبب تحديد سعر الفائدة مسبقًا:" معقبًا: "دا بنك، مش محل دجاج، دا عامل دراسة للسوق لخمس سنوات أو اكثر، ومن الضروري ان يحدد ما له وما عليه، من خلال تحديد سعر الفائدة مسبقًا".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من إذاعة مباراة سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يسقط أمام سموحة في الدوري

منذ 13 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل - الشحات يدرك التعادل للأهلي أمام سموحة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 3 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

09:50 م

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

08:34 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام سموحة

10:50 م

بكلمات قوية.. كومان يفتح النار على اليويفا

10:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر