تفاصيل إصابة نجم الأهلي









خرج المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة فريقه ضد سموحة، بعد تعرضه للإصابة بالدوري العام.





وجاء خروج ديانج بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة، ليحل بدلًا منه ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، بالدقيقة 56 من اللقاء.





ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لإشعة عقب نهاية المباراة مباشرةً، لتحديد موقف الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية.





ولازالت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالمباراة المقامة حاليًا على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر بالدوري المصري الممتاز.



