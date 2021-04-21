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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي غدًا الخميس على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما.

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

واستبعد باتريس كارتيرون كلا من :- محمد عواد - حازم إمام - يوسف إبراهيم "أوباما" - أسامة فيصل - محمود عبد الرازق شيكابالا.

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