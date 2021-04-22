شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية حيث أقدم 4 أشخاص على اغتصاب فتاة معاقة ذهنية.





وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة متهمين وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.









وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.



