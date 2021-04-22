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ثلاثة متهمين يغتصبون فتاة معاقة بالمطرية
الخميس 22/أبريل/2021 - 12:10 ص
داليا عادل
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شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية حيث أقدم 4 أشخاص على اغتصاب فتاة معاقة ذهنية.
وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة متهمين وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من "أحمد. ش"، يتهم فيه 4 أشخاص باغتصاب شقيقته 21 عامًا، بعد أن جردوها من ملابسها وتناوبوا في اغتصابها وفروا هاربين بعد فقدانها الوعي.
وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتمكنوا من القبض على اثنين من المتهمين سائقين ميكروباص، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
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