"البحوث الفلكية": ذروة ظاهرة شهب القيثارات يومي 22 و23 إبريل (فيديو)

كشف الدكتور محمد الصادق، الباحث بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل ظاهرة شهب القيثاريات التي تضئ سماء مصر والوطن العربي، موضحًا أن الشهب تختلف عن النجوم، حيث إن النجوم لا تسقط على الأرض إطلاقًا، ولكن مصدر الشهب هو بقايا مذنب أو حطامات قديمة في المجموعة الشمسية، لافتًا إلى أن النجوم خارج المجموعة الشمسية.





وأضاف "الصادق"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأرض تتحرك وتدور حول الشمس، والأرض تجذب الحطام عند مرورها.



