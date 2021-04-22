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موسى: "الاختيار 2" كشف الفارق بين الإرهابي محمد عويس والشهيد محمد مبروك

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:53 ص
الشهيد محمد مبروك
الشهيد محمد مبروك
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"، كشفت الإرهابي الخائن محمد عويس الضابط المفصول من مرور القاهرة صديق الضابط الشهيد محمد مبروك الذي قتل بعد وشاية منه، مؤكدًا أنه دفع ثمن كشفه لأكبر قضية لتخابر الجماعة الإرهابية مع جهات أجنبية.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"  الأربعاء: "الشهيد البطل محمد مبروك أحد رجال الأمن الوطني كان يتابع نشاط جماعة الإخوان منذ التسعينيات، ودرس تاريخ الجماعة الإرهابية".

وتابع: "الشهيد مبروك رصد المكالمة في 21 يناير من عام 2011 بين أحمد عبدالعاطي ومحمد مرسي حتى بعدما أصبح رئيسًا للجمهورية، وفي مارس 2011 تم اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة ودخلوا مكتب الشهيد مبروك وسرقوا شرائط هذه القضية، ولكنه كان يحتفظ بملف القضية لأنه كان لديه معلومات بأنه سيتم اقتحام جهاز أمن الدولة خاصة أن هناك بعض من وسائل الإعلام كانت تدعم هذه الجماعة خلال حكمهم".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية سرقت شرائط قضية التخابر من مكتب الشهيد البطل محمد مبروك، مؤكدًا أن محمد مرسي وعصابته الإرهابية كانت تعمل ضد الوطن وعضو مجلس شورى الإخوان كان يبلغ الأمن بتفاصيل اجتماعاتهم.

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