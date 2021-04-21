صدمة حنان مطاوع وخطة خالد الصاوي لكشف الإرهاب.. أبرز أحداث الحلقة التاسعة من "القاهرة كابول"

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل"القاهرة كابول"، بخلاف عائلى بين المذيع طارق كساب، وطليقته حول طفلهما.





بينما التقى والد رمزى مع عم حسن والد منال على القهوة ليشكو له حاله وحيرته فى نجله الزعيم الإرهابى "رمزي"، الذى يلعب دوره الفنان طارق لطفى.



تتوالي الأحداث، ويعمل الضابط عادل على تجهيز أحد العناصر لينضم إلى التنظيم الإرهابى ليكون مصدر للمعلومات داخل التنظيم.



يطلب زميل منال "أحمد"، أن يعرفها على والدته، وبالفعل تلتقى منال بوالدة أحمد، ولكن تتفاجيء من رد فعلها عندما تعلم أن عمرها ٣٩ سنة، وتزداد صدمة عندما تخبرها بأن أحمد كان متزوج.





مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.



وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول حول ثلاث شخصيات مثيرة للجدل، أولهم طارق لطفي والذي يجسد دور الإرهابي، ويبحث عن تولي الخلافة، والثاني هو فتحي عبد الوهاب والذي يجسد دور الإعلامي، والثالث خالد الصاوي والذي يجسد دور ظابط الشرطة وتربط بينهم صداقة قديمة.

