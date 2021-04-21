عاجل - الأهلي يسقط أمام سموحة في الدوري

تجرع الأهلي الهزيمة أمام ضيفه سموحة بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلي we والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





تقدم الفريق السكندري أولا عن طريق محمد حليمو في الدقيقة 11، ونجح حسين الشحات في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 33، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع خطف حسام حسن هدف الفوز لسموحة.





الشوط الأول





بدأ الأهلي اللقاء مهاجما منذ الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف مبكر لكن دفاعات سموحة ومن خلفهم الحارس الهاني سليمان تصدوا لهذه المحاولات.





وسقط محمد مجدي أفشة على أرضية ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة في الركبة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال اللقاء.





وفي الدقيقة 7 نجح أكرم توفيق في استخلاص الكرة قبل وصولها إلى مصطفى فتحي لتصل إلى حسين الشحات الذي مرر الكرة على طبق من ذهب إلى محمد مجدي أفشة وضعته منفردا بالهاني سليمان حارس مرمى سموحة لكن صانع ألعاب الفريق الأحمر أضاعها بغرابة وأهدر فرصة هدف محقق لرجال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وراوغ أحمد حمدي عبد القادر لاعب سموحة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد حليمو ويضعها الأخير داخل الشباك معلنًا الهدف الأول في اللقاء من نصيب الفريق السكندري في الدقيقة 11.





بعد الهدف الأول بدأ لاعبو الأهلي في شن الهجمات على مرمى سموحة من أجل إدراك التعادل حيث مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية ضرب بها دفاعات الفريق السكندري لتصل إلى أيمن أشرف الذي مرر كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد من يحولها داخل الشباك.





وفي الدقيقة 22 مرر محمد مجدي أفشة الكرة طولية إلى محمد شريف الذي تسلمها خارج منطقة الجزاء وسددها قوية لكنها علت عارضة الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة.





وسقط حسام حسن مهاجن سموحة في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 31 مطالبا حكم اللقاء محمد الصباحي باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل مع بدر بانون مدافع الفريق الأحمر لكن الصباحي طالب باستكمال اللعب وأكد على قراره تقنية الفيديو المساعد "الفار".





وفي الدقيقة 33 مرر عمرو السولية كرة طولية متقنة ضرب بها دفاعات فريق سموحة ليضع حسين الشحات منفردا بالهاني سليمان ويضعها داخل الشباك مسجلا هدف التعادل للأهلي.





بعد هدف التعادل للأهلي تلقى حسام حسن مهاجم سموحة تمريرة من محمد حليمو لكن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرمى محمد الشناوي.





وسدد محمد شريف في الدقيقة 39 كرة قوية لكن الهاني سليمان حارس مرمى نجح في التصدي للكرة ببراعة.





ومرر أحمد حمدي عبد القادر كرة بينية رائعة إلى زميله عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 ليتدخل أليو ديانج ويستخلص الكرة بدفعه للمهاجم المغربي لكن حكم اللقاء محمد الصباحي رفض احتساب الكرة ركلة جزاء بتأكيد من الفار.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





الشوط الثاني

ومع انطلاقة أحداث الشوط الثاني بدأ لاعبو الأهلي في شن هجمات خطيرة على دفاع سموحة وحارسه الهاني سليمان حيث سدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تصدى لها الهاني سليمان ثم تسديدتين من حسين الشحات ومحمد أفشة ارتطما بدفاعات الفريق السكندري.





وفي الدقيقة 48 نفذ أيمن أشرف ركلة ركنية على رأس بدر بانون الذي لعبها بطريقة رائعة لكن عارضة الهاني سليمان حرمت مدافع الأهلي من الهدف الثاني لفريقه، ليقرر موسيماني المدير الفني للأهلي إجرا التغيير الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 50 بإشراك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من طاهر محمد طاهر.





وسقط أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 53 على أرض الملعب ليتدخل الجهاز الطبي للفريق الأحمر ليغادر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ويحل زميله ناصر ماهر بديلا له.





وحاول لاعبو الأهلي تسجيل الهدف الثاني من خلال الهجمات التي شنها مهاجميه على مرمى الهاني سليمان لكن هذه المحاولات لم تترجم إلى أي أهداف.





وفي الدقيقة 67 قرر موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة بإشراك كلا من وليد سليمان ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف وأيمن أشرف في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لإنعاش هجوم فريقه.





ومرر أحمد نبيل كوكا كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 75 لكن دفاع سموحة أبعد الكرة لتصل إلى كهربا الذي سددها أرضية زاحفة لكن الهاني سليمان تصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.





وسدد محمد مجدي أفشة كرة قوية في الدقيقة 84 علت عارضة الهاني سليمان حارس مرمى سموحة في محاولة أهلاوية لإضافة الهدف الثاني.





واحتسب حكم المباراة محمد الحنفي 4 دقائق وقت بدل من الضائع نجح حسام حسن مهاجم سموحة في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية منه ليقتنص سموحة الفوز القاتل.





وبهذه النتيجة توقف الأهلي رصيد الأهلي عند النقطة 30 في المركز الثاني بينما رفع سموحة رصيده للنقطة 27 في المركز الخامس.



