مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

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الخميس 22/أبريل/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح لم تتوقف عن مفاوضات الحصول على خدمات واحد من نجوم النادي الاهلي.

وقال المصدر أن المستوى الذي ظهر به رامي ربيعة في المباريات خلال الفترة الأخيرة وبالأخص في لقاء القمة جعل إدارة النادي تتمسك بالحصول على خدماته في ظل رغبة عماد النحاس بالحصول على توقيعه.

وكان رامي ربيعة قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى صفوف فريق نادي المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قبل أن تحدث بعض المشاكل على المستوى التقني ما جعل الصفقة تفشل.

يُذكر أن المقاولون العرب يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج حيث يحتل مركز متأخر في بطولة الدوري المصري الممتاز وهو الذي أنهى مشاركته الموسم الماضي في المربع الذهبي.

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ربيعة المقاولون الأهلي

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