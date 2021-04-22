يوسف الحسيني: لولا أزمة كورنا لانخفض سعر الدولار لـ14 جنيها (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العجز التجاري في مصر يقدر بـ9.5 مليار دولار، وهذا العجز بدأ يقل خلال السنوات الاخيرة.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن السعر الطبيعي للدولار هو الذي حدث بعد التعويم دون أي "صياعة" من أي أحد على الإطلاق، معقبًا: "سعر الدولار أيام مبارك مكنش حقيقي على الإطلاق"



