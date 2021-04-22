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أفضلية الصلاة في الصف الأول ومن أهل لذلك؟.. حسام موافي يُجيب (فيديو)

الخميس 22/أبريل/2021 - 03:48 ص
حسام موافي
حسام موافي
شيماء حسن
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شرح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، معنى الحديث النبوي الشريف القائل "لو علمتم فضل الصفوف الأولى في الصلاة لتقاتلتم عليها".

وقال "موافي" خلال تقديم برنامجه "رب زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأربعاء: "زرت الكعبة عام 1972، قلبي كان معلق بزيارة هذه الأماكن، طول ما أنا رايح كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بالي علمتم فضل الصفوف الأولى في الصلاة لتقاتلتم عليها".

وأضاف: "أثناء ما كنت واقف جالي واحد وخبطني خرجني من الصف الأول، ولقيت نفسي في آخر صف بكيت وقولت ربنا مش راضي عني، وبعد الصلاة رجعت كلمته قولتله أنا كنت عايز أقف في الصف الأول، فقالي هل أنت أهل أن تكون للصف الأول".

وتابع: "هل أنت من حفظة القرآن الكريم هل لو الإمام غلط تستطيع أن تصحح له وأن ترده، فقولت له لا.. قالي طيب تقف هنا إزاي؟ وأيقنت وقتها إني فاهم الحديث غلط، ومعنى الحديث والله أعلم أن تكون أهل للصف الأول وقتها تقاتل من أجله".

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حسام موافي بوابة الفجر الفجر

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