أفضلية الصلاة في الصف الأول ومن أهل لذلك؟.. حسام موافي يُجيب (فيديو)

شرح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، معنى الحديث النبوي الشريف القائل "لو علمتم فضل الصفوف الأولى في الصلاة لتقاتلتم عليها".





وقال "موافي" خلال تقديم برنامجه "رب زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" الأربعاء: "زرت الكعبة عام 1972، قلبي كان معلق بزيارة هذه الأماكن، طول ما أنا رايح كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بالي علمتم فضل الصفوف الأولى في الصلاة لتقاتلتم عليها".





وأضاف: "أثناء ما كنت واقف جالي واحد وخبطني خرجني من الصف الأول، ولقيت نفسي في آخر صف بكيت وقولت ربنا مش راضي عني، وبعد الصلاة رجعت كلمته قولتله أنا كنت عايز أقف في الصف الأول، فقالي هل أنت أهل أن تكون للصف الأول".



